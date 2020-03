LA DECISIONE

UDINE Otto i casi di coronavirus, manifestatisi tra sabato sera e ieri (gli ultimi due positivi, non gravi, sono stati registrati in serata a Trieste e sono stati affidati al servizio sanitario), hanno spinto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a a firmare un'ordinanza che chiude le scuole e le università per altri sette giorni. Un'ordinanza che comunque non è compresa nel decreto del Governo. «Vogliamo abbassare il rischio il più possibile - ha detto Fedriga - e circoscrivere i casi per cercare di fermare ogni possibile ulteriore contagio. Rischiavamo di alleggerire troppo le misure di prevenzione visti i nuovi casi accertati tra sabato e ieri».

IL PRIMO INFETTO

Il primo caso di coronavirus in Friuli Venezia Giulia risale a sabato sera: si tratta di un cinquantenne goriziano che avrebbe contratto il virus andando a trovare un parente ricoverato in un ospedale veneto. E nel tardo pomeriggio di ieri si è appreso che anche un collega di lavoro del cinquantenne è risultato positivo al test. Entrambi si trovano in osservazione domiciliare. Gli altri sei casi riguardano invece tre docenti di Udine, una ricercatrice di Trieste e altri due triestini, risultati positivi al tampone ieri sera. Gli ultimi due casi si trovano in quarantena domiciliare. Tra i positivi i docenti che il 20 febbraio avevano partecipato a un convegno all'Università di Udine con un agronomo piemontese, risultato positivo al test. Il piemontese aveva soggiornato a Udine 2 giorni, così sono stati eseguiti tamponi sul personale dell'albergo (tutti negativi). Per quanto riguarda i tre casi di Udine, si tratta di maschi asintomatici che sono stati messi in quarantena, come la ricercatrice triestina che invece è sintomatica. E avrebbe partecipato all'incontro udinese anche un professore di Praga, primo caso accertato di coronavirus della Repubblica Ceca. «Per ora non ci sono ricoverati in Regione - ha informato il vicepresidente con delega alla salute Riccardo Riccardi -. Posso dire che il sistema sta funzionando: solo domenica pomeriggio abbiamo fatto 324 tamponi e in totale le persone in quarantena sono 122. Stiamo ricostruendo tutta la filiera di quanti hanno avuto contatti con i contagiati per poter intervenire il più rapidamente possibile».

MAGLIE LARGHE

L'ordinanza del presidente Fedriga ha chiuso per altri sette giorni scuole e università della regione. Ma rimarranno invece aperti cinema, teatri, musei e luoghi di aggregazione sportiva e culturale. Con l'invito a seguire comunque le linee guida che chiedono di evitare assembramenti e seguire scrupolosamente le norme igieniche basilari. Ed è proprio sull'apertura delle scuole, che sembrava certa fino a ieri, che si sono scatenate delle vere e proprie risse verbali sui social tra genitori pro e contro il rientro nelle aule. Alcuni minacciavano di non mandare i figli a lezione, specialmente i più piccoli, temendo la promiscuità soprattutto nelle mense scolastiche. Altri ancora ricordavano come molti studenti del vicino Veneto frequentano istituti superiori non solo in provincia di Pordenone.

LEZIONI A DISTANZA

Intanto nei licei, almeno quelli pordenonesi, le dirigenti scolastiche e i docenti si preparano a utilizzare la nuova tecnologia o, meglio, la piattaforma dei registri elettronici attraverso la quale fare lezioni a distanza. L'obiettivo è quello di proseguire, seppur in modo non convenzionale, l'attività didattica nonostante la chiusura delle scuole.

Susanna Salvador

