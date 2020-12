L'EMENDAMENTO

VENEZIA Sospeso fino al 31 dicembre 2024 l'obbligo regionale di sostituire dopo 15 anni gli autobus da turismo. Imprenditori divisi. «Importante segnale per un settore fermo da febbraio causa pandemia da Covid-19», il commento di Willy Della Valle, presidente della Confartigianato Vicenza di settore. «Siamo perplessi per quello che ci sembra un blitz in Consiglio regionale, prima di tutto viene la sicurezza», avvertono gli artigiani della Cna Fita. «La sospensione al 2024 è frutto di una mediazione che va incontro alle esigenze di una categoria fortemente penalizzata quest'anno - afferma Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto e promotore dell'emendamento -. La sicurezza deve essere garantita in ogni caso dalla Motorizzazione e dai controlli».

Un emendamento all'ultima manovra appena approvata dal Consiglio regionale del Veneto ha fatto slittare al 2025 l'obbligo di sostituire gli autobus turistici dopo 15 anni di servizio. «La sospensione per quattro anni dell'obbligo regionale è una boccata d'ossigeno che avevamo chiesto al presidente Ciamnbetti e alla vice presidente regionale Elisa De Berti in un momento di grave crisi per il nostro settore e in vista di una ripresa che non arriverà prima del 2022 commenta il presidente della categoria Autobus Operator di Confartigianato Imprese Vicenza, Willy Della Valle . Le imprese del settore non si sono mai sottratte al costante miglioramento degli standard di qualità dei servizi offerti all'utenza, investendo sempre quando e quanto necessario. In questo memento però l'impegno economico deve fare i conti con la situazione di emergenza sanitaria e sulle sue ricadute economiche: gli operatori in generale hanno perso fino all'85% del fatturato, molti anche il 100%, rendendo di fatto estremamente difficile la sostenibilità finanziaria di investimento del parco mezzi a breve e medio termine».

Gli artigiani di Cna invece criticano pesantemente il provvedimento che porta di fatto da 15 a 19 anni la vita operativa dei bus turistici. «Apprendiamo in maniera del tutto casuale di questa importante modifica, già approvata dal Consiglio regionale commenta il vicepresidente di Cna Fita Massimo Fiorese . Una novità che non ci convince tanto nel metodo quanto nel merito. Non c'è mai stata da parte delle istituzioni competenti alcuna richiesta alle associazioni datoriali, a quanto pare mai consultate. Se ce lo avessero chiesto avremmo manifestato in maniere netta la nostra contrarietà». Fiorese entra poi nel merito della questione: «Con questo provvedimento si crea una disparità di trattamento tra chi i mezzi ha già provveduto a cambiarli e chi invece ha atteso continuando a far circolare autobus vecchi. In questo senso chi oggi si trova a pagare le rate dei nuovi bus è doppiamente penalizzato rispetto invece a chi non ha avuto quest'onere. Questo non aiuta nessuno e anzi penalizza le aziende sane. Questa azione è anche in contraddizione con quella conversione dei mezzi al green che invece tutta Europa ci chiede. Da genitore non vorrei che mio figlio e i suoi amici alla ripresa di gennaio fossero costretti a salire su un bus datato. La sicurezza viene infatti prima di tutto».

Il presidente Ciambetti spiega così la novità: «In un anno orribile come questo credo che sia abbastanza chiaro a tutti come i bus abbiamo fatto pochi chilometri. Posticipare di qualche anno l'obbligo al cambio del mezzo mi sembra una proposta valida, almeno per tentare di vedere un minimo di ripresa del settore turistico. C'erano richieste di altri gruppi per un'estensione ancora maggiore, abbiamo trovato una mediazione». Sulla sicurezza Ciambetti è netto: «Quella deve essere garantita dalla Motorizzazione e dai controlli periodici». Il 2021 potrebbe vedere riaprire le scuole superiori e i bus turistici potrebbero essere utilizzati per alleviare la pressione sul trasporto pubblico ed evitare assembramenti. «Mi risulta che la Regione abbia già fatto questa proposta ai prefetti. In questo modo non si ripagano certamente le perdite subite quest'anno, ma almeno si potrebbe far riprendere l'attività a questo settore così penalizzato dalla pandemia», riflette Ciambetti.

