VENEZIA La diffusione del coronavirus continua a far preoccupare la Regione. Ecco la mail che ieri hanno ricevuto i veterinari operanti sul territorio veneto: l'ente sta effettuando un censimento su quanti e quali strumenti di aiuto alla respirazione siano disponibili e in quali strutture. La volontà è di cercare di raccogliere quante più informazioni possibili sugli impianti esistenti e su quali possano essere requisiti, in caso quelli presenti nelle strutture ospedaliere non dovessero essere sufficienti.

Il testo della mail è quantomai esplicito: «In relazione alla emergenza coronavirus è necessario effettuare urgentemente il censimento dei respiratori utilizzati nelle strutture veterinarie per verificarne il possibile utilizzo in ambito umano. A tal fine siete pertanto inviati ad acquisire presso le strutture veterinarie, coinvolgendo eventualmente gli Ordini veterinari, gli estremi del modello dei respiratori utilizzati e a trasmetterlo allo scrivente». Ciò farà sì che, nel caso in cui le strutture mediche si trovassero al collasso, le stesse possano utilizzare gli strumenti che fino a qualche giorno prima erano destinate agli animali. Questo però non dovrebbe essere un problema, dato che, nella maggior parte dei casi, gli strumenti di ausilio alla respirazione sono compatibili con le esigenze umane.

Alcuni veterinari hanno poi ricevuto telefonate da parte della Regione per sapere se avessero a disposizione altri macchinari che si usano durante l'anestesia generale, come ad esempio quelli utili alla misurazione dell'ossigenazione del sangue e della funzione respiratoria. Anche in questo caso l'informativa è avvenuta in maniera precauzionale e in termini di richiesta di disponibilità.

LE RIPERCUSSIONI

Le ripercussioni sulla salute degli amici a quattro zampe, però, potrebbero esserci. Nonostante le chirurgie non urgenti siano sospese, il respiratore potrebbe rendersi necessario nel caso di un'emergenza, come quella di un animale che abbia subìto un incidente. Qualora si realizzasse la necessità di confisca degli apparecchi, le strutture attrezzate per operare gli animali non sarebbero in condizioni di garantire la sicurezza degli interventi. Infatti, sebbene sia possibile ovviare con la presenza di un altro veterinario al respiratore, fungendo il medico da ventilatore con una pompetta, la cosa diventerebbe più complessa.

