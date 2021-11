Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ELEZIONEVENEZIA Vince il centrodestra per 11 a 7, con il centrosinistra perfino diviso tra i 6 eletti della lista a trazione Pd e l'eletto quasi di bandiera di quella presentata invece da Movimento 5stelle e Articolo 1. Insomma, non sarà difficile per il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro (in sella anche per questo secondo mandato, come prevede la legge) governare l'ex Provincia di Venezia, giunta alla seconda legislatura con l'elezione,...