L'ELEZIONEPECHINO Il presidente cinese Xi Jinping è stato eletto al vertice della Repubblica popolare per un secondo quinquennio dal 13esimo Congresso nazionale del popolo, sessione legislativa annuale, alla carica che potrebbe mantenere a vita dopo la rimozione dalla Costituzione del limite dei due mandati. Lo speaker nella Grande sala del popolo, in tarda mattinata, ha pronunciato tre volte il numero 2970 per indicare i presenti, i votanti e i voti favorevoli al candidato unico. L'unanimità, quindi, che ha dato il via al lungo applauso (e...