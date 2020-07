L'ELEZIONE

BRUXELLES A sorpresa il ministro delle finanze irlandese, Paschal Donohoe, è il nuovo presidente dell'Eurogruppo. La favorita Nadia Calvino, ministra spagnola, perde così la corsa nonostante avesse sostenitori eccellenti come Italia, Germania e Francia. Ma la fronda dei Paesi del Nord, guidati dall'Olanda, è riuscita a far eleggere un candidato considerato più neutrale nella partita del Recovery fund. Nessuna svolta di genere, quindi, per la presidenza dell'Eurogruppo, che dalla sua creazione ha avuto solo presidenti uomini. Ma la svolta politica invece c'è: Donohoe è della famiglia dei popolari, che da mesi spingono per avere quella posizione che è stata fino ad oggi dei socialisti con il portoghese Mario Centeno. Ora sarà l'irlandese ad indicare all'Europa la strada da prendere per tornare a crescere riducendo le divergenze che frenano il mercato unico e aumentano disparità e litigi tra Stati.

Donohoe, 45 anni, ministro delle finanze da tre anni, è considerato un gestore prudente del bilancio, che ha riportato il suo Paese all'interno delle regole europee dopo una profonda recessione. È anche considerato il rappresentante di una storia di successo: l'Irlanda è uno dei Paesi che chiesero gli aiuti europei, e che fu sottoposta alla cura della vecchia troika da cui però uscì più forte, con una crescita sempre più alta della media Ue. Non è un buon auspicio per chi sperava in un presidente più ostile ai piani di consolidamento cucinati dalla Ue: di certo la presidenza di un popolare aiuterà chi si è sempre battuto per l'applicazione rigida delle regole di bilancio. Non a caso è stata l'Olanda, con gli altri nordici, a far passare la sua candidatura, riuscendo a contrastare la fronda del Sud che sosteneva compatta la spagnola. Da presidente dell'Eurogruppo Donohoe sarà chiamato a partecipare ai vertici europei, a partire da quello della prossima settimana, per descrivere la situazione della zona euro e raccogliere gli input dei leader.

© RIPRODUZIONE RISERVATA