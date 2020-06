IL CASO

NEW YORK Mami è stato un personaggio per decenni amato dai bianchi e disprezzato dai neri. La tenera schiava nutrice che coccola e vizia la bellissima Rossella O'Hara di Via col Vento impersona quell'immagine dello schiavismo che il Sud ha difeso e sostenuto, con gli schiavi bonari, felici e ben trattati. Un'immagine lontana alla verità, come film ben più realistici (vedi 12 Anni Schiavo) ci hanno raccontato. Non c'è da stupirsi dunque se ieri il canale tv Hbo abbia annunciato la rimozione dal proprio catalogo del film del 1939, poiché la sua rappresentazione della vita nelle ricche piantagioni dei bianchi del sud serviti da frotte di schiavi sorridenti è inconciliabile con l'odierna consapevolezza riguardo alla realtà della questione razziale. Mentre il Paese, sotto lo shock dell'uccisione dl George Floyd, scende in strada a manifestare contro il razzismo, i tentativi di cancellare dalla società questa atavica macchia si cominciano a vedere dunque anche in proposte o scelte culturali, come il passo della Hbo, o l'appello dell'ex generale David Petraeus, che vorrebbe cancellare i nomi dei leader sudisti dalle caserme, perché celebrano coloro che lanciarono la guerra civile per poter conservare l'istituzione della schiavitù.

ANTIRAZZISTI ALL'ATTACCO

Ne fanno le spese anche alcune statue: lo abbiamo già visto anche in Belgio dove gli antirazzisti hanno ricordato il passato colonialista belga e chiesto la rimozione della statua di re Leopoldo II, che alla fine dell'Ottocento guidò personalmente l'annessione brutale del Congo, che costò fra i 10 e i 15 milioni di vite. Nel Regno Unito sono state già prese di mira varie statue di figure schiaviste, mentre un sito web ne elenca 60 da eliminare. Negli Usa torna in discussione Cristoforo Colombo e due sue statue, una a Boston e una a Richmond. sono state decapitate dai manifestanti. Intanto, varie strade vengono invece intitolate al movimento Black Lives Matter. E oggi lo stesso Donald Trump parlerà dei problemi razziali negli Stati Uniti.

Anna Guaita

