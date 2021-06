Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MIRA È stato il Comune simbolo del Veneziano per il tributo di vittime Covid e per le tragedie legate al virus. A suo modo, Mira è stata la Codogno veneziana. Basti pensare, dice il sindaco Marco Dori, «che tra dicembre e febbraio a causa del Covid c'è stato un incremento della mortalità del 200 per cento».Al punto che il Comune ha deciso di ampliare due cimiteri, quello di Malcontenta e, a seguire, quello di Oriago. E ora ha...