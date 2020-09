IL CASO

ROMA «Tanta vicinanza mi ha commosso». Silvio Berlusconi sta meglio. E ieri, durante un collegamento telefonico per un'inziativa elettorale di Fi a Genova, ha voluto darne notizia. Resta sempre positivo al coronavirus però. Di certo non è asintomatico come aveva detto Alberto Zangrillo, medico di fiducia dell'ex premier. E infatti dei sintomi patiti è lo stesso Berlusconi a parlarne: «Non ho più febbre né dolori, voglio rassicurare tutti che sto abbastanza bene». Intorno al Cavaliere continuano a spuntare nuovi casi. Su tutti la sua compagna, la deputata azzurra Marta Antonia Fascina. L'ultima a sapere di aver contratto il covid-19. I primi, infatti, a risultare positivi al tampone erano stati i due figli del Cavaliere, Barbara e Luigi.

I due erano arrivati in Costa Smeralda a salutare il padre prima della sua partenza il 19 agosto. Dopo aver trascorso il ferragosto a Capri nel locale Anema e Core. E forse, proprio da un contatto con i suoi due ragazzi, Berlusconi si è contagiato.

Le date infatti tenderebbero ad escludere che il presidente di Forza Italia possa essere stato infettato da Flavio Briatore. L'imprenditore, proprietario del Billionaire, era andato a far visita, a Villa Certosa a Porto Rotondo, a Berlusconi il 12 agosto. Nei quattordici giorni successivi all'incontro l'ex premier è sempre risultato negativo a qualsiasi test. La musica, però, cambia quando l'unità di crisi del nord Sardegna scopre che Barbara ha il coronavirus. È il 24 agosto. I medici lo rilevano al termine di un controllo a bordo dello yacht Morning Glory ancorato a Portisco. Nel frattempo il fratello minore che stava già facendo rotta verso Pantelleria ignaro dei sintomi di cui ha iniziato a soffrire la sorella maggiore, viene fermato prima di mettere piede sull'isola siciliana. Anche questo tampone risulterà «positivo».

L'allarme è massimo. Il pericolo che il leader di Fi possa essersi infettato è elevato. Così si arriva al due settembre, giorno in cui è lo stesso Berlusconi a scoprire di aver contratto il covid-19.

Di certo, i quasi 84 anni e i problemi cardiaci risolti in passato, impongono uno stretto controllo e non è escluso che possano essere programmati esami all'ospedale San Raffaele di Milano. «È una malattia di cui non ho mai sottovalutato l'importanza né i rischi che comporta», ha aggiunto il leader di Forza Italia, che, secondo più fonti, ad agosto avrebbe invece allentato le attenzioni rispettate prima, soprattutto durante il lockdown nella residenza della figlia Marina a Valbonne, in Provenza. Tanti incontri, poche mascherine.

Fra i contagiati nella cerchia di Berlusconi, c'è anche un uomo della sua scorta, quest'estate al suo fianco ad Arcore e in Provenza. Non a Villa Certosa, luogo che l'ex premier ha lasciato il 19 agosto, appena appreso che potevano esserci positivi in famiglia, volando ad Arcore. Pochi giorni prima, la sera di Ferragosto, il leader di Forza Italia nella sua residenza sarda avrebbe ospitato una festa con alcune decine di persone. Quella settimana, poi, i figli Barbara e Luigi con lo yacht di famiglia si sono trasferiti a Capri, trascorrendo una serata all'Anema e Core. Punto di riferimento della vita notturna dell'isola, quel locale questa estate ha ospitato vip transitati dal Billionaire, focolaio in Costa Smeralda, e gruppi di turisti che poi hanno dovuto fare i conti con il tampone positivo. Come poi è successo a Luigi e Barbara, che hanno avuto sintomi per un paio di giorni, nonché ad alcuni nipoti di Berlusconi. Rientrato ad Arcore, l'ex premier si è sottoposto a due tamponi e a un test sierologico, tutti negativi, e nella sua villa in Brianza ha ricevuto diversi esponenti politici. Il 20 si è goduto anche un piccolo bagno di folla ad Angera, sulla sponda varesina del Lago Maggiore. Berlusconi è volato il 27 agosto in Provenza, diventata regione a rischio coronavirus, rientrando ad Arcore il primo settembre. L'indomani il tampone positivo. Dall'agenda ha dovuto cancellare, «con molto dispiacere» assicura Adriano Galliani, anche il ritorno in tribuna a San Siro, per la suggestiva amichevole fra il suo Monza e il Milan, di cui è stato proprietario per trentuno anni.

La sua segreteria ha raccolto una mole di messaggi, e gli ha augurato pronta guarigione anche Romano Prodi, avversario del Cavaliere in molte sfide elettorali. «Non ci voleva, proprio ora, ma parteciperò comunque in modo attivo alla campagna elettorale con interventi sui giornali, sulle radio e in videoconferenze. Devo seguire con il massimo scrupolo - ha spiegato Berlusconi in un'intervista a Il Mattino - le regole per non mettere in pericolo la salute degli altri». E ora tocca a lui e alla sua famiglia combattere contro il Covid 19.

