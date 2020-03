L'edicola la gestisce da solo, ed è già un bell'impegno. Ma adesso, con l'emergenza coronavirus, ha deciso di fare anche gli straordinari per portare i giornali a casa dei suoi clienti più anziani. «Domenica ho chiuso alle 13, e poi sono andato avanti un altro paio d'ore per consegnare i quotidiani a piedi ed anche in macchina - racconta Roberto Baselli, edicolante di via Miranese, a Mestre -. Ieri, lunedì, lo stesso, correndo poi a casa per mangiare qualcosa e poi tornare per riaprire il negozio. Sia chiaro, ci sono anche altri colleghi che si stanno dando da fare in questi giorni per aiutare chi sceglie di non muoversi di casa». Baselli consegna i giornali gratis, mentre qualcuno applica un sovrapprezzo anche di 60 centesimi. «Io non chiedo nulla di più - riprende -. Ogni giorno metto in conto almeno una decina di consegne, anche perché di più non potrei fare. Chi chiede di avere i giornali a casa? Gli anziani, anche se tra i miei clienti sono quelli che avrebbero più voglia di muoversi. Sono i figli a convincerli a restare in casa per protezione, tanto che molti gli portano la spesa un paio di volte alla settimana. Ma i giornali devono arrivare ogni giorno, e io cerco di venirgli incontro nei limiti del possibile».

Ma l'edicolante mestrino non è appunto l'unico ad essersi attrezzato per garantire un servizio così importante per chi vuole tenersi informato. Anche a Salzano, comune del Miranese, l'edicola centrale di piazza Pio X effettua in questi giorni di coprifuoco da coronavirus offre questa possibilità per la clientela che non deve muoversi dall'abitazione se non in casi di necessità. «Anziché far uscire le persone - afferma la titolare dell'edicola Caterina De Marchi- le agevolo facendole restare nella loro abitazione. Mi adopero gratuitamente per fare questo servizio che credo essenziale per la collettività». Oltre ai quotidiani ed alle riviste, l'edicolante di Salzano offre anche il servizio per le ricariche telefoniche, il pagamento di bollettini e la spedizione di raccomandate e pacchi come in un qualsiasi ufficio postale. Il servizio di consegna a domicilio viene effettuato solo nel territorio del comune di Salzano e la titolare Caterina De Marchi lo effettua dalle 13 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 20.30. Una faticaccia, ma questa è la passione per il proprio lavoro.

Fulvio Fenzo

Luigi Bortolato

