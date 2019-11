L'ecobonus sul conto corrente Lavoro, sgravi per le mamme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOROMA I due cantieri della manovra, ossia il decreto fiscale e la legge di bilancio vera e propria, proseguono senza sosta. Modifiche ed emendamenti continuano ad arrivare e ad essere prodotti di continuo dallo stesso governo e dalla maggioranza che lo sostiene. In Commissione finanze della Camera i relatori al decreto fiscale hanno presentato un pacchetto di emendamenti che, se approvati, potrebbero portare delle novità rilevanti per chi deciderà di accedere agli ecobonus, gli sconti fiscali per installare una nuova caldaia,...