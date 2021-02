Gli ci sono voluti dieci anni, ma alla fine ci è riuscito. Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione dal 2008 al 2011, rientra al Governo nello stesso ruolo ricoperto quando varò la riforma che porta il suo cognome e che gli è costata non poche antipatie fra i colletti bianchi, a cui ha sempre ribattuto scandendone con orgoglio gli obiettivi: «Premiare i lavoratori meritevoli e punire i fannulloni». Ma questo è il momento dell'unità nazionale, perché «circostanze eccezionali richiedono risposte eccezionali», come l'azzurro ripete ogni due per tre. «Ringrazio il Presidente Mattarella e il Presidente Draghi afferma per la fiducia accordatami. Ringrazio il Presidente Berlusconi, cui mi legano stima, riconoscenza e affetto. Da domani si torna al lavoro a Palazzo Vidoni, al servizio del mio Paese». Veneziano della città storica, di cui avrebbe voluto diventare sindaco, 70 anni, economista e accademico, sposato, un'intensa attività sui social e una sfrenata passione per la politica. Prima nel Partito Socialista e poi in Forza Italia, di cui è stato europarlamentare ed è deputato. (a.pe.)

