L'azzurra Egonu: «È successo pure a me e non ne parlo, ma siamo tutte con lei»

VENEZIA «Se mi è successo qualcosa di simile? Sì, ma preferisco non parlarne». È questa la confidenza della pallavolista Paola Egonu (in foto), dallo scorso anno schiacciatrice e opposto dell'Agil Volley di Novara in serie A1, ma anche nazionale italiana dal 2014. La 19enne è nata a Cittadella da genitori nigeriani e ha mosso i primi passi proprio nella realtà pallavolistica padovana, prima di approdare al Club Italia. Ieri l'azzurra era a Milano alla presentazione delle due nazionali, maschile e femminile, che saranno impegnate nei...