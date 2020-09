Nella crisi generale di Forza Italia in Veneto, una donna è riuscita nell'impresa di colorare d'azzurro (e non di verde) un Comune. Il suo: Elisa Venturini, vicesindaca di Casalserugo dopo esserne stata prima cittadina, ha fatto conquistare al suo partito la maggioranza assoluta dei consensi espressi fra domenica e lunedì nel piccolo centro padovano, pari al 55,2% del totale. Almeno 1.600 delle 6.559 preferenze complessivamente ottenute dalla 41enne, infatti, sono state tributate proprio dai suoi compaesani. «Sono risultata la più votata di Forza Italia sottolinea la neo-eletta consigliera regionale, rivolgendosi agli elettori in provincia di Padova e del Veneto. Sento molto forte la responsabilità che mi avete affidato, quella di rappresentarvi in Regione nei prossimi cinque anni, durante i quali ci aspettano molte sfide complicate. Grazie a tutte le persone che mi sono state vicino, grazie alle associazioni, ai volontari, ai singoli cittadini che mi hanno aiutato a costruire questo risultato. Cercherò di fare il mio meglio per il nostro territorio». Un'area che la dottoressa in Legge conosce anche per il suo incarico di delegata provinciale a Trasporti, Cultura e Ambiente.

