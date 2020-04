L'AZIONE DEL GOVERNO

VENEZIA Controlli intensificati per Pasqua perché i furbetti in Veneto stanno aumentando, soprattutto a Padova e Vicenza. E scordarsi visite a nonni e amici per «almeno tutto aprile», avverte Achile Variati, sottosegretario all'interno. Cassa integrazione pronta al raddoppio oltre le 9 settimane già definite con nuovi fondi previsti dal prossimo decreto contro l'emergenza coronavirus che il governo deve approvare dopo Pasqua per mettere in campo altri 35-40 miliardi per tutt'Italia, annuncia Pier Paolo Baretta, sottosegretario veneziano all'economia, che in una videoconferenza insieme al collega vicentino svela anche una carta che il governo studia per evitare il crac del settore turistico, prima industria regionale: il piano «Italia agli italiani» che dovrà favorire le vacanze nostrane con sgravi fiscali e buoni.

«La stragrande maggioranza dei veneti sta rispettando le norme - spiega Variati - ma inizia purtroppo a crescere la percentuale di quelli che fanno i furbi e ignorano le restrizioni ai movimenti, al 5,74% nell'ultima settimana quando ne sono stati sanzionati più di 4100 in tutta la regione su oltre 72mila controlli, con 16 persone positive al virus che hanno violato la quarantena. Un aumento dell'1% che ci ha portato a rafforzare i controlli di polizia in vista di Pasqua». Variati poi spiega gli interventi in favore dei Comuni, attori decisivi per la solidarietà: «Oltre ai 400 milioni in buoni spesa già a disposizione, una trentina per il Veneto, nel prossimo decreto saranno previste altre risorse come un fondo ristoro per i mancati incassi locali dovuti alla crisi e contributi per la sanificazione delle strade».

«Arriveranno anche ingenti risorse per il reddito d'emergenza per alleviare le nuove povertà generate dall'epidemia - annuncia Baretta -. Lo stop ai versamenti di ritenute e iva per marzo, aprile e maggio, è un provvedimento che vale 1,8 miliardi solo per il Veneto. E le imprese potranno chiedere i prestiti agevolati fino a fine anno senza nessun click day».«Presto partirà una campagna di comunicazione all'estero in difesa dei nostri prodotti d'export come il vino e il grana - rivela Variati -. Per le imprese le riaperture dovranno essere legate a rigorosi protocolli di sicurezza e a intese tra parti sociali e istituzioni».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA