L'azienda va avanti con la chiusura tra una settimana spegnimento al via

LA VERTENZAROMA Dal quartier generale di ArcelorMittal non filtrano più indiscrezioni. Si monitora quello che accade a Roma, le fibrillazioni all'interno della maggioranza sulla eventuale reintroduzione dello scudo penale, ma è quasi come se si guardasse un film. Gli unici segnali che arrivano - da Taranto e da Milano - sono tutti nella direzione di una conferma dell'addio all'Italia.LA MARCIAAvanti, come un treno ad alta velocità, sul binario della smobilitazione. Mentre la pattuglia di superlegali ingaggiati da ArcelorMittal deposita al...