L'azienda: stop inevitabile ma nulla sarà distrutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA La tesi rimane la stessa: «In questo momento, senza l'immunità, far lavorare l'area a caldo sarebbe illegale. Quindi noi non abbiamo alternative: dobbiamo fermare gli impianti». Lo ha spiegato l'altro ieri l'ad di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, durante l'incontro al Mise con sindacati e ministro, e lo ribadiscono fonti qualificate molto vicine al quartier generale londinese dei Mittal. Le iniziative delle procure - da Milano a Taranto - ovviamente non fanno piacere, ma lasciano l'azienda tranquilla. Non c'è niente...