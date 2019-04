L'azienda resta aperta, l'ira della Cgil

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMISANO (VICENZA) Niente festa oggi alla New Box di Camisano Vicentino, azienda specializzata nella produzione di contenitori metallici per uso alimentare. Malgrado la ricorrenza del 25 Aprile, la produzione non sarà sospesa. Riferisce Antonio Chiaradia (Fiom Cgil): «Saranno al lavoro circa un centinaio dei circa 260 attualmente assunti. Il contratto di lavoro del settore metalmeccanico prevede che un'azienda possa lavorare nei giorni festivi, ma non può obbligare i lavoratori a farlo, questa scelta deve essere volontaria». Sotto accusa...