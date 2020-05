IL PROGETTO

PADOVA Riflessioni, idee e subito i progetti, già avviati. L'emergenza Covid 19, che ha messo a dura prova la tenuta degli ospedali, e in particolare delle terapie intensive, ha indotto i vertici di Samso spa, azienda padovana che si occupa dell'efficientamento energetico di imprese e strutture sanitarie, a mettere subito in atto una serie di iniziative che guardano al futuro, partendo appunto dalle esigenze emerse durante la pandemia. L'impresa, leader nella progettazione e realizzazione di impianti ad alta tecnologia e risparmio energetico e che vanta oltre 20 interventi già realizzati nel settore, compresi quelli al policlinico di Abano Terme e all'ospedale San Giorgio di Pordenone, ha deciso infatti di investire 10 milioni di euro per migliorare da questo punto di vista i requisiti delle strutture sanitarie italiane. L'operazione voluta dai due amministratori delegati, Igor Bovo e Gianpiero Cascone, viene portata a compimento in collaborazione con alcuni istituti di credito, tra cui Montepaschi, con la direzione territoriale di Antonveneta Banche, Banco BPM e Credit Agricole.

L'obiettivo è fare in modo che gli ospedali dove si effettueranno interventi di efficientamento energetico che porteranno a un recupero dei costi, li investano poi in sistemi ibridi che rappresentano, per esempio, il futuro delle terapie intensive, come spiega lo stesso Cascone: «Fino al momento in cui è scoppiata la pandemia le terapie intensive erano realizzate in maniera da rispondere alle esigenze dei pazienti immunodepressi, come quelli colpiti da infarto: l'ambiente, di conseguenza, doveva essere in sovrapressione, cioè con l'aria spinta all'esterno, per evitare l'ingresso dei batteri. Con il ricovero dei soggetti contagiati dal Coronavirus, invece, la situazione si è ribaltata e quindi la presenza di questi degenti impone il divieto di espulsione dell'aria dall'interno all'esterno, in quanto risulterebbe contaminata e rischierebbe di infettare reparti ed edifici vicini. Le nuove tecnologie, quindi, devono essere realizzate in maniera da poter passare da una modalità all'altra, a seconda dell'esigenza. Per esempio al Policlinico di Abano stiamo già operando in questo senso».

«Entro il 2021 aggiunge il collega Bovo gli interventi saranno ultimati, in maniera da essere pronti qualora si presentino altre situazioni emergenziali come quella provocata dal Covid 19 che ha rivoluzionato la sanità, a partire dalle terapie intensive. Siamo orgogliosi che con questo progetto, portato avanti grazie anche alla fiducia e al sostegno del sistema bancario, possiamo migliorare l'efficienza degli ospedali, che sono, e saranno, un elemento centrale del sistema-Paese, come hanno chiaramente dimostrato in questo frangente di emergenza. Grazie al risparmio generato con le nuove tecnologie installate gli ospedali potranno reinvestire nella ricerca, anche con il fine di prevenire nuove crisi e ridurre i rischi da diffusione dei contagi».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA