L'avvocato grillo-democratico che si mimetizza nel Palazzo

I gemelli sulla camicia, la pochette e una carica che è il massimo nell'Italia ancestrale e post moderna che avrebbe deliziato Vittorio De Sica: quella del Bisconte. Ed eccolo qui Giuseppi, come lo chiama Trump, una sorta di arci-italiano non alle vongole. Il quale ha portato la rispettabilità notabilare della provincia al centro del potere.Grazie a un uso sapiente della passività attiva (Io? Inutile che vi fate i selfie con me, perché tra poco tornerò ad essere un semplice professore d'università, diceva l'altroieri) e della...