L'avviso di Luigi ai suoi: devo difendere i conti in Ue basta proposte a vanvera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENA ROMA Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti chiede di tassare merendine, bibite gassate e voli aerei per finanziare scuola e università. Il collega all'Ambiente Sergio Costa diffonde un piano per fronteggiare l'emergenza climatica da venti miliardi da varare per decreto. Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli scrive a Confedilizia che i bonus ristrutturazioni resteranno. Anzi, verranno forse allargati anche ai mobili.LE QUOTEI saldi dentro i quali si dovrà mantenere la prossima manovra di bilancio si...