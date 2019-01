CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMILANO Il comizio improvvisato di Matteo Salvini è quasi un flash mob. Il ministro convoca la base leghista in un gazebo di corso Buenos Aires, sale sul muretto d'ingresso della metropolitana, impugna il megafono e scandisce: «Prendete le arance, perché se mi portano a San Vittore...». Un po' scherza, un po' no, perché sulla questione migranti «vado avanti per la mia strada, che mi indaghino o mi arrestino». Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier per la vicenda...