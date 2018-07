L'autopsia esclude malori: «Sara è morta annegata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAROMA Nessun malore, Sara è morta con ogni probabilità per annegamento. I primi risultati dell'autopsia sulla studentessa di 13 anni che ha perso la vita dopo un bagno in piscina in un albergo di Sperlonga evidenzierebbero una «probabile morte per annegamento».Dall'esame autoptico, eseguito ieri mattina all'istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata a Roma, non sarebbero emersi segni che possano supportare l'ipotesi di un malore. Per avere un quadro più preciso bisognerà comunque attendere i risultati degli esami...