«L'Autonomia va scritta meglio» Altro stop M5s

IL CONFRONTOVENEZIA L'autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna era all'ultimo punto dell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di ieri sera. Ma raccontano che nella bozza iniziale della seduta di Palazzo Chigi, l'autonomia proprio non ci fosse. E che quando, da Vicenza, in mattinata il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio se ne è uscito dicendo che «va scritta meglio» e dunque «si può aspettare una settimana», anche perché - aveva già detto - la Lega ha fretta di approvarla per coprire altri scandali, c'è stata la...