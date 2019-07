L'autonomia del Professore che allarga ancora la sua rete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOROMA «Chi c'è dietro Conte?». Per la prima volta la domanda inizia a ronzare nelle orecchie dei vertici del M5S e si sovrappone, saldandosi, ai dubbi della Lega. L'autonomia del premier che sfida Matteo Salvini sulla Russia (e su una possibile crisi parlamentare) e che fa infuriare Luigi Di Maio (in gioco delle parti) sulla Tav inizia a essere guardata con circospezione dai due contraenti del contratto. E come se, con il passare dei mesi e per via dell'eterno ruolo di mediatore, l'«avvocato del popolo» abbia acquistato una...