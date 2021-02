L'INTERVENTO

ROMA Siamo arrivati in ritardo con le autorizzazioni dei vaccini. E siamo stati troppo ottimisti sulla produzione di massa». Dopo i mea culpa negli incontri a porte chiuse con i gruppi parlamentari, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, approdata sulla graticola della plenaria dell'Eurocamera, non ha lesinato nell'autocritica. «Forse siamo stati un po' troppo sicuri sul fatto che le quantità ordinate sarebbero state consegnate in tempo», ha ammesso la leader, rilanciando però «sull'obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione in Europa entro l'estate».

Le lezioni «sono state tratte», ha assicurato von der Leyen, lanciando ora l'allerta sulla possibile scarsità degli ingredienti dei vaccini, rispetto a cui si sta correndo ai ripari, La Commissaria ha citato l'Italia tra gli esempi virtuosi per livello di immunizzazioni in Europa, «con oltre il 4% della popolazione» già inoculata. Proprio in queste ore tra l'altro il nostro Paese si potrebbe aggiudicare una quota più alta del nuovo contratto da 300 milioni di dosi del siero Pfizer-BioNtech, a cui Bruxelles ha dato luce verde politica lunedì.

