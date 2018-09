L'autista dello scuolabus: «Quel bambino è caduto mentre stavo passando»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTESAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA ) L'autista non avrebbe potuto evitare in alcun modo l'investimento. Non ci sono i presupposti per esercitare l'azione penale e quindi nessuna responsabilità può essergli attribuita per la morte di Martin Fior, otto anni, caduto dalla sua bici giovedì a San Martino di Lupari (Padova), mentre con la mamma tornava da scuola, e finito sotto le ruote posteriori di uno scuolabus che stava riportando a casa alcuni studenti della scuola media. Una tragica fatalità, così ha valutato il sostituto...