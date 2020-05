Il ministro degli interni austriaco Karl Nehammer si dice fiducioso per quanto riguarda la riapertura dei confini. In un'intervista al quotidiano Salzburger Nachrichten l'esponente del partito popolare Oevp auspica a breve una tabella di marcia. «L'andamento dei contagi è positivo in Austria e in altri paesi confinanti, come Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svizzera», afferma il ministro che però non cita l'Italia. «Siamo in stretto contatto per arrivare a una riapertura concordata dei confini. Noto la disponibilità al dialogo e l'interesse», aggiunge Nehammer che ribadisce che tutti concordano sulla necessità di un orizzonte temporale per la fine dei controlli di confine. Il fatto che non parli dell'Italia riporta alla ribalta l'ipotesi dei corridoi dalla Germania alla Croazia che tagliano fuori l'Italia. «Il premier croato Plenkovic - spiega l'eurodeputata leghista Rosanna Conte ricordando la polemica sul turismo innescata da Zagabria - ha ribadito che senza un coordinamento europeo, la Croazia andrà dritta nel suo progetto di accordi bilaterali per creare un corridoio turistico che parta dalla Germania e passi da Austria, Repubblica ceca, Slovacchia e Slovenia. In Spagna, anche le isole Baleari stanno lavorando a un corridoio con la Germania e lo stesso potrebbe fare a breve l'Andalusia. Mi chiedo cos'altro aspetti il governo per muoversi: serve una battaglia forte in Europa perché si attuino regole comuni. La Fase 2 non può trasformarsi in un far west soprattutto per il turismo».

