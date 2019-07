CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AUDIZIONENEW YORK «Il rapporto che lei ha scritto assolve il presidente?» «No, non lo assolve». Questo scambio, il più importante nella testimonianza del procuratore speciale Robert Mueller al campidoglio è arrivato all'inizio della seduta, quando Mueller ha ammesso che fin dall'inizio dell'inchiesta, d'accordo con i suoi collaboratori, aveva deciso che non aveva il potere di incriminare il presidente mentre è ancora in carica. Lo proibisce secondo Mueller un parere espresso dall'ufficio legale del ministero di Giustizia, il quale...