L'ATTESA

VO' (PADOVA) È partito il conto alla rovescia a Vo'. Altre 48 ore - salvo proroghe del decreto del Consiglio dei ministri - e il borgo sui colli euganei, dove è avvenuto il primo decesso da Coronavirus, tornerà libero. E mentre un migliaio di vadensi ieri - sindaco Giuliano Martini in testa - e altrettanti stamane hanno eseguito il tampone faringeo del secondo maxi screening su base volontaria, che l'Università di Padova sta realizzando nel paese sottoposto dal 24 febbraio alle restrizioni della zona rossa per studiare l'evoluzione del virus, c'è anche chi sta organizzando i festeggiamenti per lo scioglimento del cordone sanitario.

NEL CIELO

Centinaia di lanterne cinesi illumineranno stasera il cielo buio di Vo', ormai arrivato al penultimo giorno di quarantena. Appeso a ogni fiammella volante ci sarà un messaggio scritto dai bambini del paese, lontani dai banchi di scuola da più di due settimane. Le lanterne prenderanno quota alle 20 da piazza Liberazione, il cui toponimo, oggi più che mai, esprime la speranza di tutti i vadensi di tornare alla normalità. Anche il lancio delle lanterne assume un valore simbolico: «Rispecchia la nostra voglia di libertà e il nostro desiderio di veder volare via questo maledetto virus spiega Erik Granzon, uno dei promotori dell'iniziativa insieme a Giorgio Paolo Carpanese . Non vediamo l'ora di riprendere la nostra vita e le nostre attività». La proposta è stata lanciata giovedì mattina ed è subito piaciuta ai residenti: ieri pomeriggio già 130 famiglie avevano prenotato la lanterna proprio da Erik, titolare di un'azienda pirotecnica: «Abbiamo chiesto un contributo di 3 euro l'una spiega e il ricavato andrà in beneficenza all'ospedale pediatrico di Padova».

E qualcun altro si prepara al vero capodanno di Vo': la mezzanotte di domani, quando i militari toglieranno i blocchi che da 14 giorni isolano il borgo padovano. C'è chi si sta organizzando per stappare bottiglie - ovviamente di Serprino dei colli euganei - proprio ai varchi, per festeggiare la liberazione.

LO SCREENING

Ma prima di tutto questo c'è da completare lo screening per la ricerca sul Coronavirus, con l'acquisizione dei nuovi tamponi. Ricerca che è il frutto di un accordo tra la Regione Veneto e lUniversità di Padova, con il dipartimento di Medicina Molecolare diretto dal professor Andrea Crisanti, che hanno chiesto l'aiuto di Vo' e dei suoi abitanti per andare alla caccia dei segreti del virus. Nessun'altra realtà, infatti, può permettere già adesso un confronto sullo stesso campione di popolazione a soli 10 giorni di distanza tra primo e secondo test.

Da ieri è partito il primo scaglione di test: un piccolo sforzo per i vadensi, una grande opportunità per la ricerca scientifica. E proprio con questo spirito gli abitanti del borgo si sono messi diligentemente in coda - rispettando la distanza i sicurezza di almeno un metro - per eseguire il prelievo. Primo in testa è stato il sindaco Martini, che alle 9 ha fatto il suo ingresso nella scuola, attrezzata a maxiambulatorio, con dottori e infermieri bardati con tenuta anti-contagio, pronti per mettersi al lavoro per questa tre giorni di raccolta di campioni. Il primo cittadino sprona i suoi concittadini: «Personalmente sento un grande dovere morale partecipare a questo secondo screening per dare un contributo alla ricerca a debellare questo virus maledetto che ha messo in ginocchio la nostra comunità. Spero che tutti approfittino di questa opportunità. È fondamentale fare questo gesto di solidarietà verso tutti coloro che sono stati colpiti o che possono esserlo in futuro. È importante, potrebbe voler dire aiutare a salvare delle vite».

Durante il primo giro di tamponi, le persone che si sono sottoposte al test sono state poco più di tremila. Di questi, 89 sono risultati positivi: «Ma siamo scesi a 84 e il numero diminuisce sempre di più perché i contagi sono finiti e c'è chi si negativizza e guarisce. Ora pensiamo solo alla riapertura del cordone sanitario», evidenzia Martini.

I FONDI

L'amministrazione di Vo' ha anche avviato una raccolta fondi ufficiale. Ieri pomeriggio il sindaco ha pubblicato un avviso: Sentite le numerose richieste di poter contribuire per sostenere il Comune in quest'emergenza, l'eventuale donazione può essere fatta al conto corrente intestato al Comune di Vo', IT 84 C0103063000000001231082. Grazie perla generosità».

Marina Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA