L'ATTESA

VENEZIA La situazione sanitaria in Veneto sta migliorando, tanto che la Regione sta valutando di far ripartire dal 1° febbraio l'attività programmata negli ospedali: «Almeno quella ambulatoriale con le visite specialistiche», ha annunciato il direttore generale della sanità veneta, Luciano Flor. Ma il Veneto resterà arancione per altre due settimane o sarà promosso in fascia gialla?

«Di sicuro non passeremo in zona rossa», ha detto il governatore Luca Zaia mostrando, nella consueta diretta social e televisiva, i cartelli con i numeri del Covid in regione. Dati che fanno ben sperare, se si pensa che l'incidenza dei positivi sul numero di tamponi effettuati (ieri 17.122 molecolari e 27.192 test rapidi antigenici) è del 3,07%: nelle ultime ventiquattr'ore sono stati trovati 1.359 positivi. Che, contando i contagi dei giorni precedenti, portano il totale delle persone attualmente positive a 54.667. Tante, ma decisamente un crollo rispetto alle 90mila delle settimane scorse. Dunque: c'è qualche possibilità che il Veneto passi in zona gialla? Il verdetto sui colori, come al solito è atteso nella giornata di venerdì, domani, ma al riguardo Flor non si è sbilanciato: «Abbiamo ancora un numero importante di nuovi casi, seppur in calo». E continua a essere alto il numero delle vittime: nelle ultime ventiquattr'ore ci sono stati 101 decessi. A tranquillizzare Flor è la situazione ospedaliera: ieri nelle aree non gravi si sono liberati 78 letti, i ricoverati adesso sono 2.487. E nelle terapie intensive ieri mattina si è scesi sotto la soglia dei 300 pazienti, anche se poi in giornata ci sono stati nuovi ricoveri e il bollettino delle ore 17 ha contato 339 persone in rianimazione. «Per noi - ha detto Flor - l'importante è che l'andamento continui in questa direzione».

SCUOLA

Oggi, invece, è atteso il pronunciamento del Tar in merito alla riapertura delle scuole. Il ricorso presentato da un gruppo di genitori con l'avvocato Giovanni Sala di Vicenza è stato discusso ieri pomeriggio davanti alla presidente del Tribunale amministrativo Maddalena Filippi, presente l'avvocato Franco Botteon per la Regione e la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo. Se il Tar accogliesse le istanze dei ricorrenti, la scuola riaprirebbe di fatto con una settimana di anticipo rispetto alla data fissata nell'ordinanza del governatore e cioè orientativamente il 25 gennaio anziché il 1° febbraio. In Regione nessuna previsione sul verdetto, Flor si è limitato a far presente che quando è stata disposta la didattica a distanza per le superiori in Veneto c'erano 60mila studenti in isolamento e quarantena. «C'è il massimo rispetto per il giudice amministrativo - ha detto Zaia -, però non posso non ricordare che abbiamo avuto l'innalzamento della curva in correlazione all'apertura delle scuole. Siamo fortemente preoccupati che si voglia far passare l'idea che l'aggregazione della scuola non sia un problema. I ragazzi non hanno nessuna colpa, hanno diritto alla presenza ma la sicurezza oggi non è totale, e lo è così anche per il Governo, che non ha previsto la presenza al 100%».

