L'ATTESA

VENEZIA Edgardo Contato, direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, la butta là sibillino dopo aver ascoltato il coro della Fenice che, a sorpresa e in incognito, ha cantato nel centro vaccinale del PalaExpo di Marghera: «Dovessi dire un numero, ne chiederei 200. E spero che vengano armati di buona volontà perché di lavoro, da fare, ce n'è e molto».

L'ARRIVO

Il riferimento è ai militari che il commissario governativo all'emergenza Covid, il generale degli alpini Francesco Figliuolo, ha annunciato di voler mandare nelle varie Ulss italiane per dar man forte in un momento, com'è questo, di maxi-lavoro tra terze dosi, corse alla prima iniezione e tracciamento. «Ufficialmente - spiega Contato - i militari verranno a supportare il tracciamento che i punti tampone fanno per quanto riguarda il mondo della scuola». Ma al PalaExpo i militari serviranno a garantire una maggiore sicurezza nel centro vaccinale più grande del Veneto, dove nelle scorse settimane si sono registrati anche momenti di tensione tra operatori sanitari e no-vax: non si è mai arrivati a scontri che non fossero soltanto verbali o a devastazioni come accaduto in altri punti vaccinali del Veneto, ma la preoccupazione che qualcosa possa sfuggire di mano, anche nel Veneziano, è palpabile.

Sui reali servizi che potranno offrire è chiaro, molto dipende dal numero dei militari che verranno destinati da Roma in Veneto e, da qui, nell'Ulss 3. «Non sappiamo ancora quanti e quando arriveranno - aggiunge il direttore generale - In base al numero che avremo a disposizione li impiegheremo nelle varie fasi di gestione degli hub». Perché i militari verranno divisi tra i vari centri vaccinali e tampone del territorio dell'Ulss.

PRESIDIO

Il loro impiego andrà dalla gestione delle code all'aiuto nelle prenotazioni ora che la campagna vaccinale verrà aperta anche a tutti i bambini sopra i 5 anni. Compiti che fino a poche settimane fa erano assegnati alla Protezione civile, con la quale era stata stipulata una convenzione che si è conclusa dopo aver inanellato numeri da capogiro in fatto di prestazioni. Ma - ed è la diretta conseguenza del loro arrivo nei vari centri vaccinali del territorio - le mimetiche torneranno utili anche per il controllo e la sorveglianza delle strutture, in questo momento delegati a guardie giurate, facendo anche da presidio e da deterrente contro eventuali proteste o contestazioni che dovessero arrivare dal fronte, sempre caldo, dei no-vax.

«Spero - conclude il direttore generale dell'azienda sanitaria del Veneziano - che nei prossimi giorni ci venga detto qualcosa di più circostanziato sulla data di arrivo dei militari e sul loro numero in modo da poterci preparare per tempo e organizzare al meglio questa nuova risorsa».

Nicola Munaro

