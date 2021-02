L'ATTESA

VENEZIA Ci sono due numeri che hanno portato la Regione del Veneto a rispondere alla «ventina» di intermediari che in questi giorni hanno proposto vaccini anti-Covid, fino a focalizzare l'interlocuzione prima con sei proponenti e poi con i due che sarebbero pronti a fornire rispettivamente 15 e 12 milioni di dosi. Il primo numero è 4: se il Veneto avesse dosi a sufficienza, potrebbe vaccinare un milione di veneti al mese. L'esperienza del vaccino antinfluenzale, con 1,3 milioni di somministrazioni mensili, lo dimostra. Dunque, in quattro mesi l'intero Veneto, dai 16 anni in su, sarebbe vaccinato. «Per giugno potremmo dichiarare il Veneto Covid free», ha detto il governatore Luca Zaia. Il secondo numero è 2: «Con la dotazione di dosi che ci è garantita oggi - ha detto il direttore regionale della Sanità, Luciano Flor - per vaccinare tutti impiegheremmo 2 anni».

Quattro mesi o due anni. Ecco perché Zaia ha deciso di rispondere a chi, bypassando Bruxelles e Roma, ha proposto a Palazzo Balbi la vendita di vaccini. «Non c'è alcuna contrattazione in corso - ha puntualizzato Flor -. Contratteremo quando avremo dalla struttura commissariale del dottor Domenico Arcuri o dal ministero alla Sanità l'autorizzazione all'importazione». E qui va precisato che rispetto alla scorsa primavera, quando il Veneto si comprò vagonate di mascherine e respiratori, stavolta serve l'ok nazionale perché i vaccini sono farmaci.

L'INTERLOCUZIONE

Qual è lo stato di fatto? Flor: «Premesso che a chi ci chiede soldi non rispondiamo nemmeno, in tutto abbiamo avuto una ventina di segnalazioni. A sei di queste abbiamo scritto chiedendo chiarimenti giusto per capire se il vaccino c'è davvero, quali sarebbero i tempi di consegna, le quantità, i metodi di fornitura, i costi. A due dei sei che ci hanno risposto abbiamo chiesto il numero di lotto e la scadenza della fornitura. Gliel'abbiamo chiesto ieri (martedì, ndr), dovremmo avere la risposta domani (oggi, ndr)». Flor ha spiegato che quando saranno resi noti i lotti e le scadenze, i dati saranno girati a Roma per avere l'autorizzazione all'importazione. Solo a quel punto il Veneto comincerà a trattare. Su tutto, a partire dal prezzo.

Di quali vaccini stiamo parlando? Quelli degli interlocutori che hanno «scritto due volte» riguardano Pfizer. «Sono tutti vaccini approvati dall'agenzia europea Ema, non c'è AstraZeneca, ma stiamo ricevendo nuovi e interessanti offerte», ha detto Flor. Che ha confermato di aver ricevuto, e neanche considerato, una proposta per l'acquisto di AstraZeneca «non a 4, ma a 24 euro», così come di aver ricevuto la proposta di «un croato» al quale è stato detto di dettagliare l'offerta alla Regione Veneto «ma non ha ancora risposto». Dunque, in ballo c'è Pfizer e l'unico dettaglio fornito da Flor è che le dosi provengono «da sedi di produzione del vaccino, una in Europa, una da un paese extra europeo». Il governatore Zaia, nel frattempo, ha respinto con sdegno le parole di Piero Di Lorenzo, presidente dell'istituto di ricerca Irbm di Pomezia, tra i produttori di AstraZeneca, che ha ventilato il rischio di truffe: «Zaia dice che gli hanno offerto 27 milioni di vaccino per il Veneto? Anche a Totò hanno offerto il Colosseo». Replica del governatore: «Li ho conosciuti già un anno fa quelli che dicevano che i camion che noi compravano di respiratori erano vuoti ed erano solo truffe. Quello che ha detto questo signore è irrispettoso nei confronti dei veneti».

RISERVATEZZA

Resta il giallo delle forniture: chi le ha proposte al Veneto se Pfizer ha negato di mettere i vaccini in commercio? «Durante la pandemia - ha fatto sapere ieri l'azienda farmaceutica Pfizer - i nostri contratti sono con i governi, e forniremo i vaccini secondo il canale da loro prescelto e i luoghi di vaccinazione designati, soggetti ad autorizzazione o approvazione regolatoria. Pfizer e BioNTech non stanno fornendo il loro vaccino al mercato privato in questo momento». Ma le Regioni non sono mercato privato e, secondo quanto riferito da Zaia dopo l'interlocuzione con il commissario Arcuri, le Regioni non sarebbero soggette a rispettare i contratti dell'Ue. Tant'è, mentre in consiglio regionale del Veneto il capogruppo del Pd Giacomo Possamai ha chiesto di fare chiarezza, il dibattito politico è stato alimentato anche dall'altolà della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: «I vaccini offerti da trader non danno alcuna garanzia sul vaccino acquistato, prendere questi prodotti è estremamente rischioso, se vengono comprati nel mercato nero si assume un rischio». Zaia ha negato che si tratti di mercato nero, ribadendo di avere «la collaborazione dei colleghi di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Marche». E ha rivelato: «Lo stesso Arcuri mi ha detto: se sono buoni come si fa a dire di no a 27 milioni di dosi».

A questo punto è solo questione di ore: una volta avuti lotti e scadenze dei 27 milioni di vaccini, la palla sarà girata a Roma. Roma darà una risposta?

Alda Vanzan

