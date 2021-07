Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ATTESAVENEZIA Alla vigilia della finale europea tra Italia e Inghilterra, fervono i preparativi per l'organizzazione del tifo, anche a Nordest. E nel Veneto delle limitazioni e delle polemiche sulle modalità per assistere alla partita di Wembley, Padova rappresenta in questi giorni un'eccezione. Pur con un potenziamento dei pattugliamenti e un'apposita ordinanza per limitare la vendita di alcolici, la città del Santo ha scelto di...