L'ATTESA

NEW YORK La peggiore delle ipotesi che erano sul tavolo alla vigilia dello spoglio si è verificata: il voto è «Too close to call», troppo ravvicinato per essere aggiudicato. La lunga notte dell'attesa si è allungata in un risveglio senza risposte, e il nuovo interrogativo è: come si uscirà da questo impasse? La mappa elettorale è congelata, con la scacchiera divisa in caselle blu e quelle rosse, più sette tasselli in grigio, ancora da colorare: Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nord Carolina e Georgia.

GLI SCRUTATORI

Gli scrutatori nei seggi di questi stati hanno lavorato per tutta la notte senza ancora riuscire a fornire dati conclusivi. In alcuni degli stati le schede elettorali sono ancora in transito postale. Nel distretto di Green Bay nel nord del Wisconsin i computer che contano i voti hanno esaurito l'inchiostro durante la notte e si è dovuto aspettare la riapertura degli uffici per rifornirli. Il Nevada ha annunciato che non divulgherà dati sul 14% delle schede ancora inevase fino a domani a mezzogiorno; per la Florida bisognerà aspettare almeno fino a venerdì.

La UPs, la posta nazionale ha denunciato l'esistenza di 300.000 schede non ancora consegnate, nel mezzo di una paralisi del servizio che martedì ha misteriosamente colpito le metropoli degli stati in bilico. L'attesa lavora a favore di Biden. La grande maggioranza dei voti ancora in transito sono a suo favore, come si è visto dal ribaltamento delle posizioni della tarda notte che lo ha rimesso in sella in Michigan e in Wisconsin. Anche la Pennsylvania che finora mostra un vantaggio consistente per Trump, ha contato finora quasi tutti i voti depositati ieri di persona nell'urna, ma deve ancora scrutinare milioni di schede postali, nelle quali si sospetta una presenza massiccia di preferenze per il candidato democratico. La prima analisi post voto dell'Eurasia Group affida a Biden il 75% delle probabilità di aggiudicarsi il voto, sulla base di proiezioni abbastanza condivise dagli esperti di statistica. I numeri dicono che se l'ex vice presidente vincerà in Arizona, in Nevada, in Wisconsin e in Michigan raggiungerà la soglia dei 270 voti elettorali, indipendentemente dal risultato in Pennsylvania, in Nord Carolina e in Georgia. Risolutiva in questo scenario si rivelerebbe la conquista di un singolo voto nel minuscolo distretto congressuale del Nebraska, il quale consiste praticamente in un cerchio disegnato intorno alla città di Omaha. Una delle tante stravaganze del sistema elettorale degli Usa ha conferito solo al Nebraska e al Maine la facoltà di distribuire i voti elettorali a disposizione dividendo il territorio in più distretti.

IL DISTRETTO DI OMAHA

Trump si è aggiudicato 4 voti in Nebraska, ma il singolo distretto di Omaha con i suoi 650.000 abitanti finito nel campo di Biden potrebbe essergli fatale.Fin qui il percorso istituzionale, quello definito dalla costituzione e da due secoli e mezzo di spinta centrifuga federalista. Resta da vedere se questa sarà davvero la strada sulla quale si incanalerà l'elezione appena conclusa. Trump ha già detto martedì notte che vuole spostare il processo dalle urne ai tribunali, e la tentazione diventerà sempre più forte via via che la strada che dovrebbe portarlo ai 270 voti si restringerà nei prossimi giorni. «Il mio vantaggio sta miracolosamente scomparendo. Stanno scovando voti per Biden in Wisconsin, Pennsylvania e Michigan. Ogni volta che arriva un sacco postale, le percentuali pendono a suo vantaggio. Che vergogna per il nostro paese!».

Ma la sua voce arriva già affievolita. Il senato ha direttive molto chiare sul processo di transizione tra un'amministrazione e l'altra, e il leader repubblicano Mitch McConnell ha assicurato che le farà rispettare. L'unica incognita del momento è la risposta della piazza, che negli ultimi giorni ha vissuto un'ansiosa attesa.

LE PROTESTE

Manifestazioni di protesta erano indette dalla sinistra movimentista ieri notte in tutte le grandi città, nelle quali anche le milizie dell'estrema destra si erano date convegno. Il voto ha penalizzato gli ammiccamenti del partito democratico alla sua sinistra, e il malumore di chi ha lottato per un'agenda di impegnative riforme sociali avrà sicuramente colpi di coda.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA