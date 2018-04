CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTENTATONEW YORK Non ha aperto bocca quando il giudice gli ha letto i capi di accusa: dieci omicidi, 13 tentati omicidi. Alek Minassian entra così nella storia canadese come il peggior killer degli ultimi 30 anni in questo Paese. Mentre la polizia fa fatica a identificare le dieci vittime e chiede l'aiuto della popolazione di Toronto, si comincia invece a capire chi sia questo ragazzo di 25 anni che lunedì pomeriggio si è messo al volante di un furgone, è salito sul marciapiede di una delle più affollate avenue della città, e ha...