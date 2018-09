L'attendono a scuola: bidella scivola e muore dissanguata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEPADOVA Bidella non si presenta al lavoro. Il preside, preoccupato, chiama i carabinieri che la trovano morta nella cucina della sua casa. Quando i militari hanno scorto dalle finestre il cadavere di Donatella Campagnaro, 53 anni, di Campodarsego in provincia di Padova, riverso sul pavimento in una pozza di sangue, è scattato subito l'allarme: le chiazze ematiche facevano sospettare una morte violenta. Nessuna pista poteva essere esclusa, nemmeno quella della rapina finita male. IL MEDICO LEGALEI dubbi degli investigatori sono stati...