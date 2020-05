L'ATTACCO

VENEZIA Al posto di Arno Kompatscher, Luca Zaia avrebbe fatto lo stesso: «Se avessi avuto l'autonomia, avrei aperto anch'io subito». Siccome però il Veneto è una Regione a statuto ordinario e l'impugnazione di un provvedimento simile sarebbe scontata, il governatore fa asse con i pur speciali (ma sempre leghisti) Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia e Maurizio Fugatti in Trentino, accusando Palazzo Chigi di mancata programmazione: «Al momento è del tutto assente. Il caso Bolzano può rappresentare il cavallo di Troia per il Governo: siccome tornare indietro è impossibile, il presidente del Consiglio ha l'occasione per emanare un decreto che delega le Regioni a decidere, ciascuna in base al proprio territorio».

LA LEGALITÀ

Di strappi alla regola, Zaia non vuole sentir parlare: «Noi siamo per aprire e perché questo processo possa avvenire nella legalità. Non vado a vendere aperture con ordinanze prive di fondamento giuridico: i cittadini verrebbero multati e giustamente se la prenderebbero con me. C'è poco da fare i fenomeni...». Il governatore chiede però a Palazzo Chigi di seguire il modello applicato con la Cei: «Prendo atto che con la Chiesa è stato trovato un accordo e ben venga che dal 18 maggio possano essere riprese le celebrazioni nei luoghi di culto. Ma se su quelle il comitato scientifico ha dato il via libera, allora vuol dire che si può affrontare la norma in maniera un po' più estensiva, per esempio anche sui teatri. Invece vedo che non c'è programmazione. Se oggi il Governo dicesse che i barbieri e i ristoranti riapriranno a loro volta il 18 maggio, almeno potrebbero cominciare a mettere in moto la macchina. Ma qui siamo in un'area di incertezza paurosa, mi aspetto che Giuseppe Conte annunci il decreto la sera prima, com'è già successo...». E se fosse che a Roma non si fidano di qualche territorio, poco ligio nella gestione sanitaria? Zaia sbotta: «Nessuno venga a dirmi che il Veneto non ha fatto quello che doveva. L'unica ordinanza Regione-Governo è stata firmata il 23 febbraio, dopodiché lo Stato ha avocato tutto a sé».

LE SPIEGAZIONI

Diverse categorie sono rimaste nel limbo. Zaia insiste: «È difficile giustificare che la grande azienda apre, ma il piccolo negozio no: perché? Anche dal punto di vista epidemiologico, vorrei delle spiegazioni. A meno che non si pensi che certe attività sono più strategiche di altre. Per me invece tutti hanno la stessa dignità, chi ha mille dipendete e chi lavora con le sue mani. Non trovo giusto vedere bistrattati artigiani e commercianti». Il leghista ha anche un altro cattivo pensiero: «Forse non si vuole portare avanti le aperture per non andare a votare? Ma allora è una sospensione della democrazia e faccio appello al capo dello Stato. Ho sempre evitato ogni forma di polemica, ma sono chiamato a difendere i miei cittadini. E ribadisco, non sono un irresponsabile: ricordo che ho firmato un'ordinanza molto dolorosa a suo tempo, come quella che ha fermato il Carnevale di Venezia, la domenica per il martedì grasso. Ma adesso siamo in una situazione radicalmente diversa, in cui le curve dell'epidemia sono crollate e con il virus bisogna imparare a convivere».

I TEMPI

Il ragionamento di Zaia si poggia sul fatto che il provvedimento dell'Alto Adige «è stato emanato invocando l'autonomia, un artifizio che permette di aprire un varco». Obietta il capogruppo regionale dem Stefano Fracasso: «Dichiarazioni fuori strada. Per tutte le Regioni vale la Costituzione, che all'articolo 117 stabilisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale. Il presidente della Provincia di Bolzano ha voluto strafare». Comunque sia, quella sudtirolese non è un'ordinanza impugnata al Tar, dove i termini per una sospensiva possono essere anche molto brevi, bensì una legge per cui Palazzo Chigi solleverà questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, il che solo per arrivare all'udienza richiederà dei mesi. E per quel giorno l'emergenza potrebbe (auspicabilmente) essere ormai un ricordo. Perciò il presidente del Veneto chiede all'esecutivo un atto di pragmatismo: «Autorizzi le Regioni ad aprire dal 18 maggio, o anche prima, sulla base di piani da far validare al comitato scientifico. Siamo disposti a lasciare l'ultima parola al livello nazionale, l'importante è fare in fretta. Sento costantemente tutti i colleghi, da Attilio Fontana a Giovanni Toti a Stefano Bonaccini, e tutti condividiamo l'opinione che il 1° giugno sia una data troppo in là. Siamo stati sempre per la leale collaborazione, ma i tempi si stanno dilatando troppo, non possiamo più attendere».

IMPRESE E STAGISTI

Nel frattempo sulla ripresa il consigliere regionale Massimo Giorgetti (Fdi) ha presentato una mozione a sostegno delle imprese: «È immorale chiedere alle aziende, già in ginocchio a causa dell'epidemia e delle chiusure indiscriminate attuate dal Governo, di accollarsi anche la responsabilità civile e penale, nonché risarcitoria in caso di rivalsa dell'Inail, di eventuali contagi, impossibili da ricondurre con certezza all'ambito lavorativo». Anna Maria Bigon (Pd) chiede infine con un'interrogazione che «la Regione garantisca un sostegno alle migliaia di stagisti rimasti senza reddito».

A.Pe.

