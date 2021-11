Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SFIDAVENEZIA Infrastrutture, Nordest cruciale per il rilancio dell'Italia ma il presidente di Save Enrico Marchi lancia un allarme: «Trasporto aereo completamente ignorato dal Pnrr».Il piano nazionale di sviluppo messo a punto dal governo prevede 191,5 miliardi di investimenti entro il 2026. Una decina sono per le reti ferroviarie del Nordest, dove arriveranno anche fondi per la mobilità sostenibile, la rete idrica, i porti (230 milioni...