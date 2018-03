CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASTA VENEZIA A Venezia non si pagano a peso d'oro solo le case, ma anche le tombe. Soprattutto se sono cappelle artistiche, decorate e restaurate in mezzo alla laguna. Quella dell'ex famiglia Salviati, per esempio, sull'isola di San Michele, è stata appena acquistata per 99 anni al prezzo di 350.153,48 euro, ben 18.835 euro a metro quadrato. Più di una casa, magari una villetta, con la differenza però che si tratta di un affitto e tra un secolo scade la concessione per chi la occupa. IL MANAGERAd aggiudicarsi la lussuosa cripta sull'isola...