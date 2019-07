L'associazione lombardo-russa e la sede in via Bellerio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUOGOMILANO Un telo verde che copre la porta a vetri, qualche sedia accatastata all'interno e fuori, appesa al muro, la targa dell'asilo nido degli Orsetti padani. Non ha nulla della grandeur putiniana la sede dell'Associazione Lombardia-Russia, nata nel 2014 come organizzazione «culturale apartitica» da un'idea di Gianluca Savoini.L'indirizzo è via Colombi 18, e altro non è che un secondo ingresso della sede della Lega in via Bellerio. Quella che prima era l'entrata utilizzata anche per il consiglio federale adesso pare un'ala...