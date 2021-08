Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ha tutta l'aria di essere stato preparato nei dettagli il colpo messo a segno nell'abitazione dei coniugi Dal Bello. I banditi hanno agito a colpo sicuro. Sapevano da quale pertugio entrare, quella finestra al secondo piano lasciata aperta che probabilmente avevano adocchiato in precedenza, durante un sopralluogo. «Ho paura ammette una vicina . Non è la prima volta che prendono in mira questa zona. Il mese scorso sono andati da mia cognata...