Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI ASSESSORIVENEZIA La volontà politica del Friuli Venezia Giulia, condivisa con il Veneto, è nota ormai da mesi: far ottenere la concessione in house alla Newco. Ma per superare lo stallo in cui si è bloccato il completamento della terza corsia, l'assessore regionale Graziano Pizzimenti chiede uno sforzo di pragmatismo. «Non dev'esserci un problema di soggetto a cui affidare i 440 milioni: se Autovie Venete non avrà più la...