L'assessore allo Sport: «Episodio vergognoso»

«Il genitore autore del vergognoso gesto durante una partita tra bambini farebbe bene a leggere la Carta etica sportiva del Veneto, episodi simili sono inaccettabili». A intervenire sulla vicenda accaduta in Polesine è l'assessore regionale allo Sport Cristiano Corazzari, che condanna il fatto senza mezzi termini. «Un genitore che invade un campo da gioco durante una partita di calcio tra pulcini per picchiare un bambino, i Carabinieri costretti a intervenire per sedare gli animi inevitabilmente accesi tra gli adulti, la gara sospesa ...