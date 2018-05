CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEAROMA Cambiare si, ma «senza distruggere». È un messaggio chiaro quello che Vincenzo Boccia, dal palco dell'assemblea annuale pubblica di Confindustria, manda al nascituro governo. Gli industriali sono pronti al dialogo e al confronto ma chiedono in cambio «realismo, consapevolezza e responsabilità». Chiedono di abbandonare «l'orizzonte corto della campagna elettorale» per passare «a uno sguardo lungo». A partire dalla nostra presenza in Europa. «Possiamo criticarla per quello che non fa, per la lentezza delle sue...