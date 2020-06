L'ASSEDIO

VENEZIA La resa del ponte della Libertà è arrivata subito, alle 10.30 del mattino, con i parcheggi che, complici le tariffe agevolate offerte nel periodo di apertura post-covid, sono stati presi d'assalto. I veneti hanno cercato il loro capoluogo per tutto il fine settimana, anche se si sono trovati a dover attendere pazientemente in coda, prima di esser dirottati: «Abbiamo chiuso il ponte dalle 10.30 alle 15.30, quando è cominciato il deflusso dei primi turisti», ha chiarito il comandante dei vigili veneziani Marco Agostini. E così prima piazzale Roma, poi il Tronchetto, infine i parcheggi della terraferma sono andati via via esaurendosi. La città ha cominciato nuovamente a ospitare persone da tutto il territorio, nonostante i musei siano ancora chiusi e parte delle saracinesche siano ancora abbassate. Ieri, contrariamente a quanto accaduto sabato, non si sono verificate particolari segnalazioni di ordine pubblico, ha chiarito Agostini: «Ci sono molte persone in piazza San Marco e in tutta la città, ma fino ad ora (tardo pomeriggio) non ci sono stati problemi». A soffrire semmai l'affluenza in città sono state soprattutto le isole, dove in serata l'Actv (l'azienda che gestisce i trasporti locali) è stata costretta a ricorrere ancora ai bis perché l'attuale programmazione post coronavirus non ha retto. Da Murano e Burano si sono registrate code verso le Fondamente Nove, punto principale di snodo per tornare verso le vie d'uscite dalla città. Nella mattinata, sempre a Murano, si è sfiorato anche lo scontro fisico, con alcune persone che sono state identificate dalle forze dell'ordine in seguito ad una violenza verbale verso il marinaio di un motobattello. Il nervosismo era stato dettato dal fatto che, una volta raggiunta la capienza massima, le persone invitate a rimanere a terra non si fidassero del fatto che ci fosse una corsa bis pronta ad accogliere le esigenze di carico restanti. Le tensioni maggiori si sono invece registrate sabato. In serata c'è stata infatti una rissa in fondamenta degli Ormesini, mentre nel pomeriggio, sul sagrato della chiesa di San Pantalon, a pochi passi da Santa Margherita si è registrato un episodio di degrado. Una famiglia si è messa a preparare panini per sei adulti e una decina di bambini, andando contro il regolamento comunale che vieta questo tipo di comportamenti. Il pic-nic ha fatto infuriare alcuni esercenti della zona, che cercano di far capire come non tutto a Venezia sia carissimo. Per mangiare un toast e una bottiglietta d'acqua nei vicini bar di campo Santa Margherita si può spendere, seduti e serviti, con a disposizione un bagno, cinque euro. In alcuni ristoranti con dodici euro è possibile mangiare un primo, un secondo e acqua. Gli stessi esercenti, facendo i conti, fanno capire che se si comprano le materie prime nei supermercati si spendono circa tre euro, a cui, aggiunto un euro e mezzo del bagno pubblico, si raggiunge la stessa soglia, ma non si viola nessun regolamento, si è serviti e riveriti, senza inquinare la città.

Il tempo incerto e decisamente fresco ha invece frenato l'accesso alle spiagge, anche perché la gente intenzionata a fare il ponte del 2 giugno al mare si era già mossa sabato. Complici il desiderio di uscire dalla routine e la voglia di respirare l'aria aperta dopo il lungo periodo di reclusione forzata, le preferenze sono andate ai campeggi del Cavallino-Treporti.

CAMPEGGI E SPIAGGE

Il litorale ha avuto grande richiamo e ha attirato persone da tutto il territorio, principalmente vicentini, seguiti poi da padovani, veronesi e trevigiani. I camper in coda nella mattinata di sabato garantiranno presenza stabile almeno fino a martedì, sfruttando il ponte del 2 giugno. Se dal Nord Europa l'allerta lanciata contro i viaggi italiani non piace, i lavoratori della zona non demordono e dimostrano di sapere come farsi apprezzare anche dal turismo locale.

Tomaso Borzomì

