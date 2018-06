L'asse giallo-verde regge ma i pentastellati temono di essere ridimensionati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Di solito i grillini vanno meno bene, nelle elezioni locali, rispetto a quelle politiche. Ma stavolta, si teme di non prendere niente e di perdere il poco che si ha. Ci sono due città simbolo della retorica M5S contro le banche. Si tratta di Siena e di Vicenza. In entrambi i casi, i dissidi interni al movimento hanno portato alla non presentazione della lista. Le macerie del Pd, per un partito che nel nuovo bipolarismo potrebbe aspirare a occupare il centrosinistra, sarebbe essenziale per i 5 stelle prenderle. Ma l'occasione per farlo sembra...