CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSALTOPARIGI Non riescono a sfondare il cordone di polizia che circonda l'Assemblée Nationale e allora via, verso il quartiere dei ministeri. La sede del Governo a palazzo Matignon, in rue de Varenne, proprio accanto all'Ambasciata d'Italia, è troppo protetta, ma dietro, sulla rue de Grenelle, la sede del ministero dei Rapporti col Parlamento sembra sguarnita, davanti al portone verde non c'è nessuno. Basta un attimo: un gruppetto («non avevano il gilet jaune», diranno poi alcuni impiegati del ministero) riesce a impadronirsi di una...