IL PERSONAGGIO

NEW YORK Ha appena compiuto 38 anni, è il primo candidato in corsa per la Casa Bianca apertamente gay, e ha un cognome che nemmeno la metà degli statunitensi riesce ancora a pronunciare. Ma se i suoi calcoli sono esatti, mayor Pete, il sindaco di South Bend in Indiana Peter Buttigieg, è il cavallo sul quale gli elettori dell'Iowa hanno puntato per lanciare la sfida a a Donald Trump sulla strada della rielezione.

EX MARINE

L'ex marine nella spedizione afgana ed ex redattore della Oxford International Review negli anni del master, ha pronunciato un discorso della vittoria nella tarda notte di Des Moines, prima di volare verso il New Hampshire dove è arrivato alle quattro di mattina. Tre ore dopo ha partecipato ad un town all nella città di Manchester, la prima delle cinque che lo aspettavano dopo la notte insonne «Non conosciamo tutti i risultati aveva ammesso la sera prima a Des Moines ma sappiamo che il voto dell'Iowa ha scosso la nazione, e che arriviamo da vincitori in New Hampshire». Bernie Sanders lo ha contraddetto in mattinata, Elizabeth Warren ha minimizzato il verdetto delle urne di lunedì. Ma l'esperienza del passato insegna che il successo nella prima giornata elettorale, sia pure condiviso o di misura, può alimentare venti a favore di portata inimmaginabili il giorno prima, e spingere un candidato sulla cresta dell'onda.

L'ASCESA

L'ascesa di Buttigieg era nell'aria. I sondaggi lo avevano dato favorito in Iowa per tutto il mese di novembre, prima che Biden sbarcasse nello stato con la sua spallata finale a forza di spot televisivi e di dichiarazioni di appoggio da parte dei notabili locali del partito. Anche l'insuccesso di Biden era nelle carte. Il beniamino dell'establishment democratico è trincerato nell'Alamo della Carolina del Sud, dove a fine mese conta di sferrare il colpo del riscatto che dovrebbe provare la sua superiore eleggibilità tra gli elettori di colore e delle minoranze etniche. Buttigieg ha quindi appena tre settimane per prendere il volo; un'eternità nel calendario elettorale. In Iowa giocava praticamente in casa, non solo per la prossimità dello stato alla sua Indiana, ma perché gli elettori dei due collegi si somigliano come due gocce d'acqua: bianchi, di classe operaia, e frustrati dalla crisi della produzione industriale che ha decimato le paghe anche nei tre anni di miracolo economico trumpiano. In New Hampshire tra una settimana dovrà dimostrare di aver davvero spiccato il volo, e di saper rovesciare l'esito dei sondaggi che lo danno al momento al quarto posto dietro Sanders, Biden e Warren, attardato al 13%. E anche se dovesse superare questa prova, si troverà poi di fronte alla verifica più difficile per lui: incassare il voto della comunità di colore che finora gli è rimasta ostile, persino all'interno delle mura casalinghe di South Bend. Nei due fine settimana che chiudono il mese di febbraio, Buttigieg dovrà confermare la sua popolarità nei caucus del Nevada, dove al momento è quinto con il 7% delle preferenze, e della Carolina del Sud, dove occupa la stessa posizione con il 5,5%.

LE VITTORIE

Il gioco riuscì nel 2008 ad Obama, che centrò tre vittorie su quattro con l'eccezione del New Hampshire. Obama però si trovava a competere con un lotto di oppositori già ridotto virtualmente a due: John Edwards e Hillary Clinton. Buttigieg nuota ancora in un mare affollato di potenziali antagonisti di Joe Biden, e dietro la ressa per le posizioni di comando che il voto in Iowa ha certificato, c'è un Michael Bloomberg che si frega le mani, raddoppia la spesa pubblicitaria, e attende tutti al varco del 3 di marzo, il giorno del Super Tuesday.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA