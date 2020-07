CAMORRA

MESTRE Un boss violento, capace di imporsi sui rivali e di far rispettare la legge del suo clan, ma a suo modo anche giusto, nel modo in cui si proponeva di risolvere contrasti e contenziosi che i cittadini di Eraclea gli sottoponevano alla ricerca di soluzioni.

A tratteggiare un inedito ritratto di Luciano Donadio, ora a processo di fronte al Tribunale di Venezia con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, è stato il suo più stretto collaboratore, l'imprenditore sandonatese Christian Sgnaolin che ha accettato di collaborare con i pm Roberto Terzo e Federica Baccaglini riempiendo pagine e pagine di verbale, tra fine giugno e inizi di luglio, e ieri ha completato la sua deposizione in aula bunker nel processo celebrato con rito abbreviato.

«Da quando lo conosco, Luciano Donadio ha dichiarato di appartenere ai casalesi e ha sempre evocato le sue amicizie tra i boss del clan dei casalesi e in particolare con Francesco Schiavone che lui chiamava Sandokan» ha riferito Sgnaolin rivelando che Donadio gli confidò di aver impiegato anni per acquisire un ruolo, prevalendo su bande di napoletani che operavano a Caorle ed Eraclea mare. «La zona se l'era conquistata a suon di guerre», ha spiegato l'imprenditore, ricordando che era tipico del suo essere casalese quello di girare con autista e guardaspalle».

UN PAESE NELLE SUE MANI

Dopo l'arresto per usura subito nel 2006 «la nomea di Donadio si rafforzò - ha precisato Sgnaolin -. Era già conosciuto in paese per la sua munificenza, per tutte le attività del paese, per il sostegno alla squadra di calcio di cui era sponsor unico (e distribuì 10 mila euro in contanti quando fu promossa), per i festeggiamenti del patrono (...) voleva farsi passare certamente come un boss giusto (...) La gente sapeva che era in grado di dare una mano in un litigio con un vicino o in un contrasto economico con un altro imprenditore o per far pagare un debitore e per questo si presentava a chiedere aiuto. Non ho mai sentito che nessuno abbia rifiutato la sua mediazione o la sua decisione (...) Donadio non era stupido da pretendere soldi da chi non ne aveva proprio e così concedeva dilazioni ed evitava di appoggiare crediti che riteneva infondati».

La fama del boss di Eraclea era tale che quando entrò in carcere, nel 2006, tutti i detenuti si misero a sua disposizione. Capitava perfino che qualcuno fingesse di presentarsi a nome suo per qualche recupero crediti o per risolvere qualche contrasto. «Menzionare il nome di Donadio significava intimidire le persone che avevano davanti - ha spiegato l'imprenditore -. Se qualcuno veniva scoperto ad approfittarne, veniva convocato in ufficio da Donadio e sottoposto ad una ramanzina e ad una lezione fatta di percosse».

Sgnaolin ha raccontato di aver conquistato la fiducia del boss quando nel periodo di carcerazione gestì le sue attività economiche, mantenendo la sua famiglia e pagando gli avvocati: «Donadio mi ha ritenuto degno di tutta la sua fiducia. Sono diventato da quel momento il suo braccio destro e gli sono grato di avermi aiutato ad uscire dal consumo della cocaina: mi rifilò due schiaffoni e mi diede i soldi per rientrare da alcuni debiti».

Per Donadio proteggere le persone durante la detenzione era un comandamento da rispettare sempre e comunque: «Negli anni ci siamo sempre occupati di quelli che venivano arrestati, sia per aver commesso delitti commissionati da Donadio, sia in autonomia - ha precisato Sgnaolin -; Donadio pagava il difensore e in tal modo si comperava la fiducia e la disponibilità delle persone».

POTENZA DA OSTENTARE

Nel corso degli anni il boss in più di un'occasione aveva capito di essere intercettato, tanto da bonificare gli uffici e da recarsi in luoghi ritenuti sicuri, come il bar Pit stop in zona industriale, per discutere delle questioni ritenute più delicate. Per il resto non si faceva scrupolo di ricevere pubblicamente in piazza Garibaldi, ad Eraclea, dove inizialmente aveva un piccolo ufficio e poi fece aprire al figlio Adriano in Punto Snai. Era quello il punto di incontro e di sfoggio di forza e potere: auto importanti, oro, potenza economica: «Tutte cose ostentate nei confronti della cittadinanza», ha spiegato Sgnaolin.

Rivendicare l'appartenenza ai casalesi era un'abitudine degli uomini del clan: «A me dava sicurezza - ha confidato l'imprenditore -. Per loro era segno di forza: voleva dire che qui nel Veneto erano padroni ed erano in grado di dimostrare la loro forza e la capacità di attuare le loro minacce. Se dovevano estrarre un'arma lo facevano; se dovevano percuotere una persona lo facevano. Raffaele Buonanno (uno dei componenti del clan di maggior rilievo) era più furbo e contestava l'agire troppo sanguigno di Donadio, sosteneva che gli stessi lavori si potevano fare sottotraccia (...) Donadio voleva far vedere la forza bruta (...) Buonanno non approvava l'uso dell'intimidazione quando non era strettamente necessaria».

Ma alla fine i due trovavano un accordo nella gestione degli affari: «A Buonanno interessavano i soldi e ne ha guadagnati tanti con l'usura», assicura Sgnaolin. Martedì il suo racconto proseguirà in aula bunker, di fronte al Tribunale.

Gianluca Amadori

